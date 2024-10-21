ヴェルサーチェの新作レディース腕時計、”モザイク”デザインのスクエアウォッチ
ヴェルサーチェ(VERSACE)から、スクエアタイプの新作レディース腕時計「ヴェルサーチェ モザイク(Versace Mosaic)」が登場。2024年10月18日(金)より発売される。
”モザイク”デザインの新作ウォッチ
スクエアケースとベルト、文字盤にモザイクデザインを取り入れた、個性的でエレガントな新作ウォッチが登場。インデックスにも四角いモザイクタイルを使用した、モダンでクラシカルな一本だ。縦横22mmのコンパクトサイズながら、イエローゴールド×ブラックの存在感あるカラーで仕上げている。
シンボルマーク「メドゥーサ」「グレカ模様」もあしらう
ケース横には、ヴェルサーチェのシンボルモチーフである、魔除けと幸福のシンボル「グレカ模様」が刻まれている。さらにリューズは、もうひとつのヴェルサーチェのシンボル「メドゥーサ」をあしらい、ブランドアイコンを随所に落とし込んでいる。
店舗限定カラーも発売
グリーン文字盤にゴールド×シルバーカラーの店舗限定モデルも登場。ヴェルサーチェ銀座本店とヴェルサーチェ銀座並木店にて発売される。
【詳細】
ヴェルサーチェ 「ヴェルサーチェ モザイク」新作腕時計
発売日：2024年10月18日(金)
取扱店舗 ： ヴェルサーチウォッチ取扱店
価格：247,500円
■店舗限定カラー(グリーン)
取扱店舗 ： ヴェルサーチェ銀座本店、ヴェルサーチェ銀座並木店、ヴェルサーチェウォッチ公式オンラインストア
価格：235,400円
■仕様 ※各モデル共通
ムーブメント ： クォーツ
防水性：日常生活防水
素材 ： (ケース)ステンレススチール、(ベルト)ステンレススチール、(レンズ)サファイアガラス
大きさ：22×22×7.5mm
重さ：81g
【問い合わせ先】
ヴェルサーチ ジャパン
03-3569-1611
【写真付きで読む】ヴェルサーチェの新作レディース腕時計、”モザイク”デザインのスクエアウォッチ