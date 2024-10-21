µå¾ìÁûÁ³¡Äµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¡ª¹ëÂ®µå¤òÇË²õ¤·¤¿ËüÇÈÃæÀµ¤Î¡ÈÄ¶ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡É¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë
10·î13Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÐÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àËüÇÈÃæÀµ¤¬Êü¤Ã¤¿¡È·àÅª¤¹¤®¤ë¹ë²÷ÃÆ¡É¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÄ¶ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡É¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡ª
1-2¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼é¸î¿À¡¦±×ÅÄÄ¾Ìé¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä¹â¤á¤Î´Å¤¤¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ìÁ®¡£ÂÇµå¤Ï²÷²»¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤È¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÆÃÂç¤ÎÈôµå¤Ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î±×ÅÄ¤¬Â¨ºÂ¤ËÈïÃÆ¤ò³Î¿®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥ì¥Õ¥È¤Î°¦ÅÍ¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¦¤Î¤òÄü¤á¤¿¤³¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÃåÃÆ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËüÇÈ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤°ì·â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿´î¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÂÇµå¤¬¥á¥¸¥ã¡¼µé¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ËüÇÈ¡ª¡ª¡×¡Ö¸½ÃÏ4³¬¥Û¡¼¥à±þ±çÀÊ¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¶«¤ó¤Ç¼þ¤ê¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ 4³¬¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ËüÇÈ¡ª¡ªµã¤±¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»È©Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏCS»Ë¾åÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÂÇ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«½ÐÎÝ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥ó¿¶¤ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥ÉÃ¡¤¹þ¤à¤Î¥¹¥¿¡¼¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¡¡Ä¡ØÉé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¡Ù¡Ø1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ø9²óÎ¢¡Ù¤³¤Î¾õ¶·²¼¡£½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤¬¡Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ù¡£¹û¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë