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Lyrics & Music : Ado
Bass : ¹â´ÖÍ°ì
Drums : ÈæÅÄ°æ½¤
Keyboards : ±üÌî¿¿ºÈ
Arrangement, Guitars & All Other Instruments : »°°æÎ§Ïº
Recording & Mixing Engineer : ²¬Â¼¸¹
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