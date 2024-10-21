ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡Ö¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÈãÈ½Ê¤¤¹¡É¶Ã¤¯¤Ù¤¿ô»ú¡É¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¡×
8»î¹ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥Ú¥ì¥¹»á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î19Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÂè9Àá¥´¡¼¡¦¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¡Ê5-1¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨3ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À°ÜÀÒ¸å¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹FW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ½ÐÈÖ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤Ç8»î¹ç5ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾åÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥´¡¼¡¦¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢5-1¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï26»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î½ÐÈÖ¤Ç¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥´¡¼¥ë¿ô¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËAZ¤ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½FW¥±¥Í¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¤Ï¾åÅÄ¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì»þ¤ËºÝÎ©¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFCUpdate¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖDit was het weekend¡×¤Î¤Ê¤«¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¡©¡¡¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤Î»î¹çÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿8»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¾åÅÄ¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï5»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·×3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤âÀèÈ¯¤·¤¿3»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ¡£¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹»á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ç¤Î¾åÅÄ¤Î°õ¾Ý¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë³èÌö¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ï²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²¿¤«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥Ò¥á¥Í¥¹¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð8»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤µ¤¨Í¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë