ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Â¤Î¥±¥¬¤Î¸¶°ø¤¬¡È±³¡É¤À¤Ã¤¿¡ª¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÃæ¤¬¹Å¤¯¤Æ¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê24¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê30¡Ë¤é¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¡Ê11·î22Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
ºî²È¡¦ÀõÁÒ½©À®»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢º´Æ£Í´»Ô´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£½¢¿¦³èÆ°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¹ª¤ß¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎË½¤«¤ì¤¿±³¤Èºá¤Î¿¿Áê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¼ç±é¤ÎÉÍÊÕ¤Ï¡¢¡ÖÂçÈ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤¬·ìÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ì´É¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡©¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡¢¶¯¤¤ÌÜ¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÌÜÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¡È¤³¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¥È¡¼¥¯¡£ÉÍÊÕ¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö±¦Â¤Ë¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤ÀÄ¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤«ÎÐ¿§¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤é¤·¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¸½¾ì¤Ç¡ÖºÇ¶áÅ¾¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï±³¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÅ¾¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÃæ¤¬¹Å¤¯¤Æ¡¢Â¤¬»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Ð¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤±³¤òÇò¾õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£