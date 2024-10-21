¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¡Û¹âÆ´»Íµ¨¡¡¿·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ÇÊÙ¶¯¤ÎÆü¡¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹·èÄêÀï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿
¡¡½éÆü3¡¢4Ãå¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¹âÆ´»Íµ¨¡Ê24¡áÂçºå¡Ë¤Ï¡¢9R¤Î1¹æÄú¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¡Ö1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¾¯¤·¥«¥«¥ê¤¹¤®¤¿´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤·¡¢¿¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡A1ºßÀÒ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¹âÆ´¡£¤·¤«¤·º£´ü¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¾¡Î¨5.33¡Ê21Æü¸½ºß¡Ë¤È¡¢Aµé¥¡¼¥×¤¬´í¤¦¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯4·î¤Ë¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç²¬Â¼¿Î¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¿·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊÙ¶¯Ãæ¤À¡£
¡¡¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Aµé¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¡¢Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3ÆüÌÜ¤Ï7R¤¬4¹æÄú¡¢11R¤Ï6¹æÄú¤È¥À¥Ã¥·¥åÏÈ¤Ç¤Î2Áö¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¤Î¥ä¥Þ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥À¥Ã¥·¥åÀï¤Ç¤âÌµÍý¤Ë¿¤Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÂ´Ø·¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥»¥ó¥¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿ÀïË¡¤Ç³°ÏÈ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë¾¡Éé¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤»¤ë¡£