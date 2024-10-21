ÂæÏÑ¤ÎAPECÆÃ»È¤ËÁíÅýÉÜ¸ÜÌä¤ÎÎÓ¿®µÁ»á 2005Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ¤Ï21Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÇÍè·î³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁíÅýÉÜ»ñÀ¯¡Ê¸ÜÌä¡Ë¤ÎÎÓ¿®µÁ¡Ê¤ê¤ó¤·¤ó¤®¡Ë»á¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤¬APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¼óÇ¾ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÄÄ¿åÙ¨¡Ê¤Á¤ó¤¹¤¤¤Ø¤ó¡ËÀ¯¸¢²¼¤Î2005Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¡£
ÎÓ»á¤Ï·ÐºÑ³¦½Ð¿È¡£Ãæ²Úµ¥¼ÖÉûÆ¡»öÄ¹¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¤ä¿·°Â»ºÊªÊÝ¸±Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ò·Ð¤ÆÀ¯³¦Æþ¤ê¤·¡¢·ÐºÑÉôÄ¹¡Ê·ÐºÑÁê¡Ë¤ä¹ÔÀ¯±¡Éû±¡Ä¹¡ÊÉû¼óÁê¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·ÅÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎÓ»á¤Ï00Ç¯¤È01Ç¯¤Ë¤ÏAPEC³ÕÎ½²ñµÄ¤ËÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÎÓ»á¤Ï·ÐºÑ³¦½Ð¿È¡£Ãæ²Úµ¥¼ÖÉûÆ¡»öÄ¹¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¤ä¿·°Â»ºÊªÊÝ¸±Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ò·Ð¤ÆÀ¯³¦Æþ¤ê¤·¡¢·ÐºÑÉôÄ¹¡Ê·ÐºÑÁê¡Ë¤ä¹ÔÀ¯±¡Éû±¡Ä¹¡ÊÉû¼óÁê¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·ÅÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎÓ»á¤Ï00Ç¯¤È01Ç¯¤Ë¤ÏAPEC³ÕÎ½²ñµÄ¤ËÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë