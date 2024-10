プレミアリーグ第8節で、リヴァプールはチェルシーをホームに迎え、2-1で勝利を挙げた。一時は同点に追いつかれたものの、MFカーティス・ジョーンズの大活躍もあり、突き放しに成功。首位の座を守った。



白熱したのは試合中だけではなかった。ハーフタイムには、元リヴァプールでイングランド代表のGKデイビッド・ジェイムズ氏がファンたちとPK対決をするというチャレンジが催され、大いに盛り上がっていた。





