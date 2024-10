11人組男性グループ、JO1が21日、都内で、最新シングル「WHERE DO WE GO」発売を記念したショーケースを開催した。

同曲はグループ初となるハワイでのMV(ミュージックビデオ)撮影を敢行。各メンバーがハワイでの楽しげなオフショットを披露する中、鶴房汐恩(23)は腫れた手の写真を公開。「2センチくらいのめっちゃでかいアリに刺されました。2週間くらい腫れてました。今は完治しましたよ」と周囲を驚かせた。

その後は、10月25日に29歳の誕生日を迎える與那城奨(28)の誕生日をサプライズで祝福。與那城の出身地である沖縄にちなみ、シーサーが乗せられたケーキが登場した。「JO1の中で一番元気だし、一番筋肉もあるし、一番かっこいいと思ってるんで、これからもリーダーとして頑張っていきたいです!」と意気込み、大きな拍手を浴びた。

メンバーから、29歳にちなんでお肉をおごってほしいと頼まれると「みんなでこの後焼く肉行きまーす!」と宣言。「29歳ですけど、僕まだまだいけるんで。これから大人の色気を出していきたいと思います。ほれんなよ?」と呼びかけ、ファンの大歓声を浴びた。

ハーフミリオン超えのヒットを記録した9THシングル「WHERE DO WE GO」。この日はトークやゲーム企画のほか、同シングルタイトル曲「WHERE DO WE GO」や「ICY」など4曲をパフォーマンスした。