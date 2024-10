◆JO1、筋トレトークで盛り上がる

【モデルプレス=2024/10/21】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が21日、都内にて9TH SINGLE『WHERE DO WE GO』(読み:ウェア ドゥ ウィ ゴー)のリリース記念イベント「PREMIUM SHOWCASE ‘Where you wanna go’」を開催。トレーニングトークで盛り上がった。トークコーナーではモニターにてハワイでのMV撮影のオフショットを公開。與那城奨は河野純喜、佐藤景瑚、豆原一成の筋トレ好きメンバーのホテルのジムでのトレーニング中の写真を見せ、3人がタンクトップ姿で鏡の前で筋肉をチェックする姿が。佐藤は服を脱いでいたところ現地の人に「No No No」と真面目に注意を受けたことを明かし笑いを誘った。

◆JO1 9TH SINGLE『WHERE DO WE GO』

◆「PREMIUM SHOWCASE ‘Where you wanna go’」セットリスト

また、その流れで筋トレトークになり與那城が「メンバーの半分くらい筋トレを始めて、瑠姫も…」と白岩の名前を出すと会場は「えぇ?」とざわつき。白岩は筋トレではなくジャンクフードを我慢し食生活を改善していると否定。「ブロッコリーとかヨーグルトとか緑で脂質が少なくてタンパク質が多いものに変えている」と話すと、それを疑っているという川西拓実と川尻蓮から「いつか絶対(こっち側に)帰って来ると思う」と突っ込まれていた。ファスティングも流行っているそうで、木全翔也の次は鶴房汐恩も現在ファスティング中。木全は「僕は体が軽くなりました」と効果を明かしたが、断食中はメンバーからの誘惑が多かったと振り返った。イベントでは、CD購入者の中から抽選で選ばれたJAM(ファンネーム)を招待し、今作のタイトル曲『WHERE DO WE GO』のほか、新曲のパフォーマンスを披露。25日に迎えるリーダー與那城の29歳の誕生日を祝った。『WHERE DO WE GO』のキャッチコピーは、「僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ」。毎日向き合う現実の中でも心の中にロマン(理想、夢)を抱いている11人の青春JO1。毎日どこに向かっているのか、次の目的地がどこなのかは分からないが「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」という自信で彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進むというメッセージが込められている。(modelpress編集部)M1 WHERE DO WE GOM2 ICYM3 Believe in YouM4 Maybe Next Time【Not Sponsored 記事】