¡Ú6¿Í»àË´²ÐºÒ¡Û7Ç¯·Ð²á¸å¤Ë¸µ½»¿Í¤ò¡ÈÊü²Ð»¦¿Í¡Éµ¯ÁÊ ¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÅùµëÉÕ¶â¡×¿½ÀÁ¤òÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë ¿½ÀÁ´ü¸Â¤Ï¸¶Â§7Ç¯°ÊÆâ¡ÚËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Û
2017Ç¯5·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤ËÊü²Ð¤·¡¢6¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸µ½»¿Í¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤Ë¡¢È¯À¸¤«¤é7Ç¯°ÊÆâ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÅùµëÉÕ¶â¡×¤Î¿½ÀÁ¤òÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯5·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¡¦ÃæÂ¼Áñ¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»¿Í6¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó7Ç¯4¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯9·î¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡¢¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸µ½»¿Í¤Î°æ¾å¹ÀÆóÈï¹ð¡Ê56¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¾®ÁÒ»ÙÉô¤Ï¡¢²Ð»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»¿Í¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°æ¾åÈï¹ð¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Êü²Ð¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤Ç°æ¾åÈï¹ð¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÅùµëÉÕ¶â¡×¤Î¿½ÀÁ¤òÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÅùµëÉÕ¶â¡×¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¤«¤éµëÉÕ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ë¡Î§¾å¡¢¿½ÀÁ´ü¸Â¤ÏÈ¯À¸¤«¤é7Ç¯°ÊÆâ¤Ê¤É¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÁÜºº¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢ÂáÊá¤Þ¤Ç¤Ë7Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë´ü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»àË´¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç2964Ëü5000±ß¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç120Ëü±ß¡¢¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç3974Ëü4000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£