Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡¢¡íÆ¸´é¥í¥êµðÆý¡í¤ÎÀè¤Ø¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡Ö¥×¥í¥°¥é¥É¥ë¡×¤Îââ»ý¤ò¤ß¤»¤¿¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó
10·î21Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ½½Í¾Ç¯¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤ÎÂÎ¤Ò¤È¤Ä¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡½¡½¤³¤ì¤ÏÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¯¡¢ËËþ¤ÇË§½æ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤ÎËËþ¤ÇË§½æ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤¤¤Ä¤âÍ·¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡½¡½¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
Å·ÌÚ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¤«È´¤±¤¿!?¡×¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Å·ÌÚ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆ¸´é¥í¥êµðÆý¡×¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÄ©Àï¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¾ì¿ô¤âÁêÅöÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¿¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Å·ÌÚ¡¡¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»£¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Î¿´¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ë¤¤ÆÀ®Ä¹¤Î¼ê±þ¤¨¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°¹æ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥É¥ë58¿ÍÆÃ½¸¡×¤Ë¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·ÌÚ¡¡¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Õ¤ßÆà¤È¤«¡¢±ýÇ¯¤ÎÀïÍ§¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥³¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢Îò10Ç¯°Ê¾å¤ÎÅ·ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡©
Å·ÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤À¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤«¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤«¤é¼ã¤¤¥³¤¿¤Á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢SNS¤Î±¿ÍÑ¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÅð¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ìÅÍß¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·ÌÚ¡¡º£¤Î¥³¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢SNS¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¡£
¤¿¤À¡Ö»Å»ö¤¬Íè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤È¤«¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤«¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½10Âå¤Ç½µ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Å·ÌÚ¤µ¤ó¤â29ºÐ¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
Å·ÌÚ¡¡·ëº§¤Î´êË¾¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ëº£¤Î¤È¤³¤íÀ¸¤¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡¢Í·¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ç¡ÖÈ©¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¸½¾ì¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¸«¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅ·¿¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤¥³¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Å·ÌÚ¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢Æ±¤¸·ÏÅý¤ÎÆ¸´é¥í¥êµðÆý·Ï¤Î¥°¥é¥É¥ë¤µ¤ó¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤«¤Ö¤Ã¤È¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¡£
¤½¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢»ä¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥³¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤äÉð´ï¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÀè¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ä¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°Ë°æÅÄÎé»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ËÌ¸¶ ²Ì¡ÊKiKi.inc¡Ë
¡üÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡¡
1995Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹149Ñ¡¡B95 W59 H93¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¥µ¥¦¥Ê¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢Ëã¿ý¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¡¡
ÆÃµ»¡á¥À¥ó¥¹¡¢ÎÁÍý¡¡
¡û¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢Ëè½µ¿åÍË25¡§00¡Á¡Ë¤ËÉð°æÁï»ÒÌò¤Ç½Ð±éÃæ¡£¥é¥¸¥ª¡ØÀ¤³¦¤ÎÅ·ÌÚ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡ÊKBSµþÅÔ¡¢Ëè½µ¿åÍË21¡§30¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@jun_amaki¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@jun.amaki¡Û¡¡
Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÆý¤È¥×¥é¥¤¥É¡Ù¡¡»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§