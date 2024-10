2位:新田真剣佑

All About ニュース編集部は4月11日〜6月24日、全国10〜70代の男女245人を対象に「20代男性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、美しい和装が似合うと思う20代男性俳優を紹介します!2位は「新田真剣佑」さんでした。1996年生まれでロサンゼルス出身、2014年から日本での活動を開始。2016年公開の映画『ちはやふる-上の句-/-下の句-』では「第40回日本アカデミー賞」の新人俳優賞を受賞しました。2023年には人気漫画『聖闘士星矢』(集英社)を実写化した映画『聖闘士星矢 The Beginning』でハリウッド映画初主演を務めています。

1位:横浜流星

回答者からは「何を着せてもかっこいいと思います」(30代女性/神奈川県)、「綺麗な容姿なので、姿勢も体軸もしっかりしているので似合うと思います」(20代女性/兵庫県)、「洋風の顔だけど目元がキリッとしていて、顔も小さいので、和装とのバランスが良さそうです。とても似合うと思います」(30代女性/東京都)などのコメントがありました。1位は「横浜流星」さんでした。2011年から女子中学生向けファッション雑誌『nicola』(新潮社)のモデルを務め、読者投票企画ではメンズモデル部門で1位となったことも。歴代メンズモデルとして初めて連載を持つなど、圧倒的な人気を集めていました。若手俳優として注目されていますが、デビュー作は『仮面ライダーフォーゼ』(テレビ朝日系)、その後は『烈車戦隊トッキュウジャー』(同)などにも出演しており、特撮モノの経験も豊富です。回答者からは「シュッとしているので和服が似合いそう」(40代回答しない/東京都)、「ドラマで見た和装姿がとても美しいと思いました」(50代女性/埼玉県)、「きりっと和装して日本酒のCMに出てほしい」(50代女性/福島県)といった声が上がりました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)