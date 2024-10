「おめでとう!」

MLB(メジャーリーグベースボール)の公式X(旧Twitter)アカウントは10月21日、投稿を更新。大谷翔平選手と山本由伸選手のツーショットを披露しました。同アカウントは「Shohei Ohtani and Yoshinobu Yamamoto, National League Champions」とつづり、1枚の写真を載せています。大谷選手と山本選手のツーショットを公開しました。ドジャースは、ドジャー・スタジアムで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第6戦で10対5と大勝。日本人選手のツーショットにファンから大きな反響が集まりました。また、現地25日(日本時間26日)にはヤンキースとのワールドシリーズ第1戦が控えています。次の試合も楽しみですね!

シャンパンファイトの様子を披露

コメント欄では、「おめでとう!」「酔っ払い谷さんとヨッシー!」「ドジャースのシリーズを観てきてチーム全体が好きになった」「モンスターパワーとカリスマ性、知性と誠実!こんな選手は翔平だけだ」「2人とも学生に見える笑」「翔平がこの場所まで皆んなを連れて来た」との声が寄せられています。同日の別投稿では「Soak it all in, @Dodgers fans! #Postseason」とつづり、試合後に行われたシャンパンファイトの様子を披露。大谷選手はもちろん、山本選手のはしゃいでいる貴重な姿を見ることができます。コメントでは「サイコー」「おめでとうございます」「見てる方も嬉しくて元気もらえる」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)