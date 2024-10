10月31日 配信予定価格:400円

poncleは、プレイステーション5|4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC/Android/iOS用サバイバルアクションゲーム「Vampire Survivors」のコラボDLC「Vampire Survivors: Ode to Castlevania」を10月31日に配信する。価格は400円。

「Vampire Survivors: Ode to Castlevania」はコナミデジタルエンタテイメントの「悪魔城ドラキュラ」を全面的にカバーし、20人以上のキャラクターと40種以上の武器、30曲以上のトラックと新規ステージを含むDLCとなる。

20人以上の新キャラクター

【Ode to Castlevania DLC 10月31日より配信開始】

・ベルモンド一族:ヴァンパイアハンターを生業とする、ムチで戦う一族。シモン、リヒター、トレバー、ソニアが名を連ねる。

・ヴェルナンデス家:歴史の一族から、サイファ、ヨーコ。さらにシャーロット・オーリン、マリア・レナードなどの伝説的な魔法使いが登場。

・他のヒーローたち:ジョナサン・モリスやエリック・リカード、 シャノアなども登場する。

40種以上の新しい武器

・ムチ:8種のムチが新たに実装される。

・スペル(呪文):エレメンタルの魔法が「Vampire Survivors」に到来。「ギャラリーオブラビリンス」、「白夜の協奏曲」からインスパイアされた豊富なスペルの数々が登場する。

・伝説の武器:アルカードの剣や槍、盾などが登場する。

・発射物(遠隔武器):ジャヴェリンや鉄球を投げるモリスを彷彿とさせる武器が登場。

・グリフ:コンフォデレ、メリオ・コンフォデレ、ヴォル・コンフォデレを初め豊富なラインナップが用意される。

モンスター級の大きさを誇るステージ

・神秘の謎と危険が待ち受ける「Vampire Survivors」史上最大のマップ。邪悪な秘密や驚異的なボスの群れが立ちはだかる。

30曲以上の新しい音楽トラック

「悪魔城ドラキュラ」の名曲をダニエル・ザンダラ氏やフィリッポ・ヴィカレッリ氏がアレンジ。さらにはエヴリン・ラーク氏、キーガン・チャーチ氏も参戦し、楽曲を収録。そのほか「悪魔城ドラキュラ」シリーズから数十曲ものオリジナルトラックが盛り込まれるほか、特別仕様の音楽選択パネルが導入される。

・Vampire Killer, Bloody Tears, Simon's Theme, Leon's Themeなど個性的なテーマ曲のオンパレード

・Moonlight Nocturne, Lost Paintings, Dance of Pearlsが、まったく新しい形で蘇る

・Aquarius, The Beginning, Divine Bloodlinesなど「悪魔城ドラキュラ」といえばコレ!な曲が満載

・An Empty Tome, Invitation of a Crazed Moon, Pitch Black Intrusionなど、シリーズにおける最近の作品からのヒット曲も多数

・Amber Scenery、Sarabande of Healing、Jaws of a Scorched Earth、曲名がわからなかったあの曲やこの曲も追加

(C) 2024 Vampire Survivors(TM) is a registered trademark of poncle.