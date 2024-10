◆JO1與那城奨、リリイベで誕生日祝福受ける

【モデルプレス=2024/10/21】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が21日、都内にて9TH SINGLE『WHERE DO WE GO』(読み:ウェア ドゥ ウィ ゴー)のリリース記念イベント「PREMIUM SHOWCASE ‘Where you wanna go’」を開催。25日に迎えるリーダー與那城奨の29歳の誕生日を祝った。イベントでは2チームに分かれメンバーの私物当て対決を実施。勝利チームのご褒美という振りで、與那城のバースデーをサプライズで祝福した。

メンバーカラーの緑をベースに沖縄出身の與那城にちなみシーサーをあしらった豪華なケーキが運び込まれ、與那城は感謝。「JO1になって5年目であっという間で長かった不思議な感覚。JO1の中で一番筋肉もあるし一番かっこいいと思っているので(笑)、これからもリーダーとして頑張っていきたいと思います」と意気込みを語り、祝福ボードを持った観客に向けて「あとで1人ずつ貰いに行きます」とファンサービスも忘れず。最後の挨拶でも「これからは今までの與那城奨じゃなく大人の色気を出していきたいと思うんで、惚れんなよ!」と宣言すると、メンバーも「かっこいいなあ〜」と惚れ惚れとしていた。イベントでは、CD購入者の中から抽選で選ばれたJAM(ファンネーム)を招待し、今作のタイトル曲『WHERE DO WE GO』ほか、新曲のパフォーマンスを披露。アンコールの『Maybe Next Time』では與那城が大平祥生をバックハグをしたり、河野純喜が佐藤景瑚の頭を撫でたりと、仲の良いスキンシップで観客を沸かしていた。『WHERE DO WE GO』のキャッチコピーは、「僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ」。毎日向き合う現実の中でも心の中にロマン(理想、夢)を抱いている11人の青春JO1。毎日どこに向かっているのか、次の目的地がどこなのかは分からないが「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」という自信で彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進むというメッセージが込められている。(modelpress編集部)M1 WHERE DO WE GOM2 ICYM3 Believe in YouM4 Maybe Next Time【Not Sponsored 記事】