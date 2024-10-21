£Ä£å£Î£Á¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÈ½Äê½ä¤êµå¾ì¤É¤è¤á¤¯¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ½ÄêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¦¥È¤Ë¡¡»°±º´ÆÆÄ¤âÅ·¶Ä¤°
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£¶Àï¡¢µð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÏ»²ó¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ê¡¢µå¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡£²¡Ý£²¤ÎÏ»²ó¡¢ÀèÆ¬¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÍ·¥´¥í¡£Í··â¼ê¡¦ÌçÏÆ¤¬°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ï´Ö°ìÈ±¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤¹¤°¤Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ê¡¢»°±º´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿À¼¡¢£Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¡£¥¢¥¦¥È¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢µÜºê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²»à»°ÎÝ¤Þ¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢³á¸¶¤¬»°¿¶¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£