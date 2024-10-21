¡Ú¿©ÃæÆÇ¡Û¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¡×¸í¿©¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¡¸í¤Ã¤¿¸«Ê¬¤±Êý¡¡¿©ÍÑ¤È³Î¼Â¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥Î¥³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ªÇä¤é¤Ê¤¤¡ª¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ç¡¢µÒ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¥Î¥³¤òÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¼ç¤äÅ¹Æâ¤Ë¤¤¤¿µÒ¤é¤¬¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´°÷¡¢ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¹Ô¤¦¿©ÉÊ°ÂÁ´ÂÐºö¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖX¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿©ÉÊ°ÂÁ´¾ðÊó¡×¤Ç¡¢¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¤Î¸í¤Ã¤¿¸«Ê¬¤±Êý¤ÎÎã¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±öÄÒ¤±¤¹¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö·Ô¤¬½Ä¤ÎÎö¤±¤ë¥¥Î¥³¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÃî¤¬¿©¤Ù¤ë¥¥Î¥³¤Ï¿Í´Ö¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¹¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¤ë¤ÈÆÇ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡ªÆÇ¥¥Î¥³¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖËèÇ¯¡¢½©¤Î¥¥Î¥³¼í¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©ÍÑ¤È³Î¼Â¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥Î¥³¤ÏÀäÂÐ¤ËºÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ªÇä¤é¤Ê¤¤¡ª¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£