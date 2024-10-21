¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¢Ç°´ê¤Î¡È·Ú¥È¥é¡ÉÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤è¡×¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ê37¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç°´ê¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÇ¼¼Ö¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÆâÁõ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¥¹¥¶¥ó¥Ì
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î·Ú¥È¥é¤À¤è¤Ã¤Ã¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤è¡×¡ÖÎý½¬¤¹¤ë¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£·Ú¥È¥é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¡Öyama¡×¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÈKAWACHI BASEE -Î¶±ÉÁñ-¡É¤Î¥í¥´¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ú¥È¥é¤Ï¡¢¥ï¡¼¥²¥ó¥Ð¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢²ÏÆâ¤Î¤ß¤«¤ó¿§¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ë¾è¤ë¤Í¡×¤È°¦¼Ö¤Ø¤Î°¦¾ð¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡ÌÜÎ©¤Ä·Ú¥È¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ú¥È¥é¤À¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê·Ú¥È¥é¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Î¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÆâÁõ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¥¹¥¶¥ó¥Ì
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î·Ú¥È¥é¤À¤è¤Ã¤Ã¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤è¡×¡ÖÎý½¬¤¹¤ë¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£·Ú¥È¥é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¡Öyama¡×¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÈKAWACHI BASEE -Î¶±ÉÁñ-¡É¤Î¥í¥´¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ú¥È¥é¤Ï¡¢¥ï¡¼¥²¥ó¥Ð¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢²ÏÆâ¤Î¤ß¤«¤ó¿§¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ë¾è¤ë¤Í¡×¤È°¦¼Ö¤Ø¤Î°¦¾ð¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡ÌÜÎ©¤Ä·Ú¥È¥é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ú¥È¥é¤À¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê·Ú¥È¥é¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Î¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£