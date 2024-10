½ü¶Ý¤ä¶Ý¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤â¡ª¥Ê¥¬¥ª¥«¡¦¥ê¥³¡¼¡ØÆ¼¶âÂ°¤òÆÃµöµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡Ù

ナガオカ・リコーは、『銅金属を特許技術を使用して編み込んだキッチンタオル』をクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年11月1日から先行予約がされます。

ナガオカ・リコー『銅金属を特許技術を使用して編み込んだキッチンタオル』

ナガオカ・リコーは、『銅金属を特許技術を使用して編み込んだキッチンタオル』をクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年11月1日から先行予約がされます。

■銅繊維フィルターとは(銅金属の効果)

銅金属には本来、殺菌効果があるとされており健康維持にも必要不可欠なものとされており、人体や普段口にする食品にも銅が含まれていると言われています。

そのような効果を持つ“銅”は靴下にも使用がなされ、白癬菌の除去や足特有の嫌な匂い除去にも活用されてきました。

■期待できる効果

・除菌や菌の抑制効果

・嫌な匂いの元凶となるウィルスの除去

■商品紹介(CAMPFIRE価格:税込)

(1)銅繊維入りキッチンタオルセット:2枚 3,370円

(2)銅繊維入りキッチンタオルセット:3枚 5,056円

(3)銅繊維入りキッチンタオルセット:4枚 6,741円

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 抗菌・殺菌作用を持つ銅繊維フィルターを編み込んだキッチンタオル

期間 : 2024年11月1日〜2024年11月30日

