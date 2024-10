韓国の5人組「ILLIT(アイリット)」が21日、韓国・ソウル市内でミニアルバム「I’LL LIKE YOU」のメディア向け発売記念ショーケースを行った。

初のカムバックにYUNAH(20)は「デビュー時のように緊張していますが、愛情を持って見守ってください」と呼びかけた。

3月にミニアルバム「SUPER REAL ME」でデビューし、表題曲「Magnetic」のサブスクリプション(定額聴き放題)の再生回数が4億回を突破。中毒性のあるサウンドとキャッチーな振り付けで大きく話題を集め、K―POPグループのデビュー曲としては史上最速で4億回を突破する記録を打ち立てた。WONHEE(17)は「『Magnetic』が実感できないほど大ヒットしたことでプレッシャーになりました」と打ち明けながらも「ファンの皆さんが私たちを見て楽しいと思ってくださればいいなと思いながら練習しました」と強い思いを込めた。

ショーケースでは表題曲「Cherish(My Love)」と収録曲「IYKYK(If You Know You Know)」を披露。MOKA(20)は「さらに多くの方に魅力を届けたいという思いで作りました」と語り、MINJU(20)も「『Magnetic』とは違う姿を見せられると思います」と期待感を募らせた。