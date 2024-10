2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』の最新ビジュアルと最新映像が公開された。キャストも公開されており、主人公アクセル役の宮野真守をはじめ、古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香、林原めぐみ、大塚明夫、山寺宏一と豪華メンバーが集結している。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ。監督:渡辺信一郎(『カウボーイビバップ』)、キャラクターデザイン:林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修:チャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作:MAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)という、錚々たる製作陣による新作だ。舞台は西暦2052年の世界。スキナー博士が開発した奇跡の鎮痛薬「ハプナ」は、実は3年後に患者を死に至らしめる効果が秘められていた。30日以内にワクチンを持つスキナーを探し出すため、脱獄の名人アクセルたち5人によるエージェントチーム「ラザロ」が結成される。

今回、ニューヨーク・コミコン2024のパネルディスカッションで同作の最新のビジュアルと最新映像が公開された。主人公アクセルが縦横無尽に街を飛び回る様子が描かれたビジュアル、さらに、尋常ではない身体能力で、まるでパルクールのように軽々と街中を駆け抜けるアクセルのアクション満載の本編シーンが一部公開となった。さらに、キャストも明らかに!ある事件により投獄されるが脱獄を繰り返し、「趣味は脱獄」の主人公アクセルを宮野真守が演じる。宮野は「謎が謎を呼ぶ奥深い物語の中で『アクセル』という人物に、真っ直ぐ集中し、と同時に『自然体』で臨みました。渡辺監督が『集大成のような作品になる予感がする』とおっしゃっている『LAZARUS』。是非、心待ちにしていてください」とコメントを寄せている。また、アクセルとともに世界中から集められたエージェントチーム「ラザロ」のメンバーには古川慎、内田真礼、内田雄馬、石見舞菜香が、「ラザロ」を仕切る謎の女性ハーシュには林原めぐみ、スキナーを追うラザロを組成した情報機関NSA(アメリカ国家安全保障局)長官アベルには大塚明夫、「世界を救う薬」とまで言われた、ハプナの開発者スキナーには山寺宏一と、豪華キャストが勢揃いとなっている。期待が高まる渡辺監督の新作、公式サイトやXでの情報もチェックしていただきたい。(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved