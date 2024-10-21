4¥´ー¥ë¤Î²÷¾¡¡ª»ÄÎ±¤ØË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°¡¡Ê¡ÅÄÌó4¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢ÃÆ¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
J2»ÄÎ±¤Ø¡¢ÀµÇ°¾ì¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï19Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç°¦É²¤ÈÂÐÀï¡£4¥´ー¥ë¤Î²÷¾¡¤Ç»ÄÎ±¤ØË¾¤ß¤ò·Ò¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»Ä¤ê4»î¹ç¤È²Â¶¤ÎJ2¡£19°Ì¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢°¦É²FC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢»³¸ý¤Î¥´ー¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤Þ¤ë¹ë²÷¤Ê°ì·â¡£¥Áー¥à¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ìー¡×¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¤¬¤ª¤è¤½4¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£
¡ÊÊ¡ÅÄË¾µ×ÅÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡×
¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éºÇ½é¤Î¥×¥ìー¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«ー¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¡ÅÄ¡£ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¥´ー¥ë¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¼é¤Ã¤Æ¤Ï¡¢GK¡¦Àô¿¹¤òÃæ¿´¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£4ÂÐ0¤Î²÷¾¡¤Ç»ÄÎ±¤ØË¾¤ß¤ò·Ò¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¡ÅÄË¾µ×ÅÍÁª¼ê¡Ë¡ÖµÙ¤ó¤ÀÊ¬¡¢³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÀõÌîÅ¯Ìé´ÆÆÄ¡Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»î¹ç¤òÉ¬¤º»Ä¤ê3»î¹ç¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤¿¤¤¡×
2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡ÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£20Æü¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤¹¤ëÂçÊ¬¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï8¤Ë¡£»Ä¤ê3»î¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï27Æü(Æü)¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â´°À®¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë3°Ì¤ÎÄ¹ºê¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Í¥¸,
Ä¹Ìî,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºë¶Ì