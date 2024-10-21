¡ÚÅ·µ¤¡ÛËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÇÀ²¤ì´Ö¡¡¶å½£¤ÏÄ«¤«¤é±«¤Ë
¡ý¤¢¤¹¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
ËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Ï¡¢Ä«¤«¤é±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤â¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë¶áµ¦¤â¡¢Ìë¤Ë¤Ï»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ý¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»³±¢¤äËÌÆüËÜ¤ÏÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ï21¡î¡¢Âçºå¤Ï19¡î¡¢¶âÂô¤Ï14¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤Ï15¡î¡¢ÀçÂæ¤È»¥ËÚ¤Ï12¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìÆüËÜ¡¢ËÌÆüËÜ¤ÇÁ°Æü¤è¤ê2¡Á5¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ï26¡î¡¢Âçºå¤Ï27¡î¡¢¶âÂô¤Ï26¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï27¡î¡¢Åìµþ¤Ï24¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï22¡î¡¢»¥ËÚ¤Ï21¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ý½µ´ÖÍ½Êó
¡¦À¾ÆüËÜ¤È²Æì
23Æü(¿å)¤ÎÆüÃæ¤ÏÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ¸åÈ¾¤Ï²Æì¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢27Æü(Æü)¤«¤é28Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅìÆüËÜ
23Æü(¿å)¤«¤é24Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¤¯±«¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Î±«¤Ï23Æü(¿å)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÏ¢Æü²ÆÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
23Æü(¿å)¤«¤é24Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç±«¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç½©À²¤ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢µ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£