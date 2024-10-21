¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥éÁÇºà¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡ª ¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤µ¤²¤ÊÄ¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Ï¡¢ºÇÂç4ËüHz¡Ê¥Ø¥ë¥Ä¡Ë¤ÎÄ¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢³×¤ä¼ù»é¤Ê¤É¤òÁÇºà¤òÎÏ¤òÆþ¤ì¤º³ê¤é¤«¤ËÀÚÃÇ¤Ç¤¤ë¹©¶ñ¡£
ÌµÃÊ³¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼Ä´À°¤ÇÁÇºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¼ê¸µ¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤½¤¦¡£
°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤¬¥Ð¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ËÀÚ¤ì¤ë!?
É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Ç3mm¸ü¤Î¼ù»éÀ½¥×¥ì¡¼¥È¡ÊPVC¡Ë¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¿Ï¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È¿Ï¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
ÄÌ¾ï¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤ÇÊªÂÎ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂÐ¾ÝÁÇºà¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËà»¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¿Ï¤òÁ°¸å¤Ë°ú¤¤¤ÆÀÚ¤ê¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀÄ¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï¿Ï¤¬¹âÂ®¿¶Æ°¤·¤ÆËà»¤¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¡£¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Ï¤¬¥Î¥³¥®¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¡¢ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËà»¤Ç®¤ÇÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¼ê¤Ë¿Ï¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤ÁÇºà¤ËÂÐ±þ
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢²óÏ©´ðÈ×¡¢¥´¥à¡¢³×¡¢ÉÛ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£
¹Å¤¤ÁÇºà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¼ù»éÁÇºà¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚºï¤Ï·Ú¤¤ÎÏ¤Ç²ÄÇ½¤À¤½¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥¥ì¥¤¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÂ°¤ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¼ê¸µ¤Ë½¸Ãæ
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆ°ºî¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤ÏÁÇºà¤Î²Ã¹©¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ñ¥ï¡¼¤âÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÁÇºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£É¬Í×°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤ÈËà»¤Ç®¤ÇÁÇºà¤¬ÍÏ¤±²á¤®¤¿¤ê¾Ç¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç®¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¿Ï¤äËÜÂÎ¤¬²á²ÃÇ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÊÝ¸îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÌÇ¤·¤¿¤é15¡Á30Ê¬ÄøÅÙ¤ÎµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÍøÍÑ¤ÏÀ½ÉÊ¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ù»éÁÇºà¤âÆñ¤Ê¤¯¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÄ¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é20¡óOFF¤Î34,300±ß¡ÊÁ÷ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤Ã¤³¤¦ËÜ³ÊÇÉ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹©ºî¤ä¼ù»é²Ã¹©¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡äÄ¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤ÇÀºÌ©¥«¥Ã¥È¤â¤ªÇ¤¤»¡ª¥¢¥¯¥ê¥ë¤äÌÚºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Ä¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×
Source: machi-ya, YouTube