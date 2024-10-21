¸©Æâ5¾®Áªµó¶è¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÃæ´ÖÅêÉ¼¼Ô¿ô¤¬9Ëü7523¿Í¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¡ÚÄ¹Ìî¡Û
10·î27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ë¸©Æâ5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï9Ëü7000¿ÍÍ¾¤ê¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½°±¡Áª¸ø¼¨ÆüÍâÆü¤Î10·î16Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ë¸©Æâ5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï9Ëü7523¿Í¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Î5.74¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁª¤è¤ê¤â4892¿ÍÁý¤¨¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇÂ¿¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áªµó¶èÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È1¶è¤¬3.72¡ó¡¢2¶è¤¬5.77¡ó¡¢3¶è¤¬6.39¡ó¡¢4¶è¤¬6.83¡ó¡¢5¶è¤¬6.92¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢3Ç¯Á°¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï59.77%¤ÈÀï¸å2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢³¹Æ¬·¼È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅêÉ¼Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï10·î27Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£