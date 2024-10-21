µð¿Í¡¦ºäËÜ¡¡ÀÑ¶ËÁöÎÝÏ¢È¯¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò±é½Ð¡¡¸Í¶¿¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç£²¡Ý£°¤Ë
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£¶Àï¡¢µð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬»Í²ó¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£°¤Î»Í²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºäËÜ¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î°ìÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤Ø¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁöÎÝ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£Â³¤¯Ãæ»³¤Îº¸Èô¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ºÆ¤ÓÀÑ¶ËÁöÎÝ¤Ç»°ÎÝ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à»°ÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤¬»Íµå¡££±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¸Í¶¿¤Ï£±¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¡£°ìÎÝÀþ²£¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤·¡¢»°Áö¡¦ºäËÜ¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ëÂç°ìÈÖ¡£µð¿Í¤¬£²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£