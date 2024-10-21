DeNA¡¦¥±¥¤¡¡4²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¡¡CSÂè1Àï¤«¤éÃæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¡¡DeNA¡Ýµð¿Í¡Ê2024Ç¯10·î21Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡DeNA¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¡¢2024¡¡JERA¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¡¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¡£4²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè1Àï¤Ç6²ó1°ÂÂÇÎíÉõ¡¢CS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¤¬Ãæ4Æü¤ÇÅÐÈÄ¡£
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¹ð·É±ó¡£°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Í··â¡¦¿¹·É¤Î°ìÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸Í¶¿¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥±¥¤¤Ï3²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡¢4»Íµå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£