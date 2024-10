「お茶目な大谷くん 」

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは10月21日、投稿を更新。同チーム所属の大谷翔平選手の動画を披露しました。同アカウントは「Hi, Shohei. 」とつづり、1本の動画を投稿しました。試合後のシャンパンファイトで、面白い表情を見せた大谷選手のレアな姿を披露しています。同日にニューヨーク・メッツとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦で10対5で勝利したドジャース。4年ぶりのワールドシリーズ進出を決めました。25日(日本時間26日)に控えている試合に要注目です!

「The NL Champs know how to celebrate.」

この投稿にファンからは、「ワールドシリーズ頑張って〜絶対勝つ」「お茶目な大谷くん」「近い近い」「オオタニさん!おめでとうございます」「笑顔も素晴らしく、嬉しいです」「茶目っ気たっぷり 可愛いーー」との声が寄せられています。同日の別投稿では「The NL Champs know how to celebrate.(ナ・リーグのチャンピオンは祝い方を知っています)」とつづり、ドジャースの選手たちがシャンパンを浴びている楽しそうな姿を披露。山本由伸選手の写真も投稿されており、ファンからは「翔平 由伸 最高の笑顔ありがとう」「由伸君おめでとう」と、祝福の声が集まりました。(文:ミモリ)