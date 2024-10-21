¡ÚDeNA¡ÛÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥±¥¤¤¬4²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡Ç´Åê¤â¼éÈ÷¤Î¥¨¥é¡¼Íí¤ß¼ºÅÀ¡¡5²ó¤Ë¤ÏÂÇÀþÊ³µ¯¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï µð¿Í-DeNA¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥±¥¤Åê¼ê¤¬4²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤¬¡Ö3¾¡3ÇÔ¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ªÀï¡£Âè1Àï¤ÈÆ±¤¸¤¯¥±¥¤Åê¼ê¤¬Ãæ4Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é»Íµå¤òµö¤·¤¿¥±¥¤Åê¼ê¡£2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¿¹·ÉÅÍÁª¼ê¤Î°Á÷µå¤Ç²ù¤·¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Þ¤¹¡£
2²ó°Ê¹ß¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥±¥¤Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿4²ó¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÂÇµå¤ò±¿¤Ð¤ì°ìµ¤¤Ë2ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤È¤¹¤ë¤âºäËÜÁª¼ê¤ÎÎÏÁö¤â¤¢¤ê3ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤Ë»Íµå¤òµö¤¹¤È¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÊáµå¥ß¥¹¤âÍí¤ß1¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3¤È1/3²ó¤Ç64µå¤òÅê¤²¤¿¥±¥¤Åê¼ê¤Ï¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ã¥»°¿¶3¡¢Í¿»Íµå4¡¢2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿DeNA¤Ç¤¹¤¬¡¢5²óÉ½¤Ë2ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£