¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä¸Í¿ô¡¢²áµîºÇ¾¯ ÃÏ²Á¹âÆ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ç
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î¾åÈ¾´ü¡Ê4¡Á9·î¡Ë¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¼óÅÔ·÷¡ÊÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡Ë¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸Í¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê29¡¦7%¾¯¤Ê¤¤8238¸Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÈ¾´ü¤Ç¤Ï1973Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¾¯¤Ç¡¢ÃÏ²Á¤Î¹âÆ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÅìµþ23¶è¤Ç1²¯1051Ëü±ß¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ÇÈÎÇä³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿20Ç¯ÅÙ¤Î¾åÈ¾´ü¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ23¶è¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê42¡¦9%¾¯¤Ê¤¤3242¸Í¡¢23¶è°Ê³°¤ÎÅìµþÅÔ²¼¤Ï24¡¦8%¾¯¤Ê¤¤714¸Í¡£ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤âÌó3³ä¸º¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ï4¡¦2%Áý¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ëÍÑÃÏ¤Ê¤É¤È¤Î¶¥Áè¤ÇÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤Î¼èÆÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÅÔÆâ¤ÎÃå¹©¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãå¹©¤·¤Æ¤â¡¢·úÀß¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©´ü¤¬±ä¤Ó¡¢´°À®»þ´ü¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ñºà¤äÏ«Ì³Èñ¤¬¹âÆ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£¾åÈ¾´ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê1¡¦5%¹â¤¤7953Ëü±ß¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ê±×ÅÄÄª»Ò¡Ë