AB6IX、9TH EP「BORN LIKE THIS」オフラインイベント第2弾の開催が決定！

今年5月にデビュー5周年を迎えたAB6IXが、9TH EP「BORN LIKE THIS」を韓国で10月10日に発売した。AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBでは、ファンクラブ会員を対象にオフラインイベント第2弾として、ミニショーケースやセルカ撮影会が当たる正規輸入盤および日本語ver.が収録された日本限定盤の販売を開始!今回のアルバムは、どんな逆境も恐れず自分たちだけの道を黙々と歩いているAB6IXが、この道を歩くために生まれた存在として、自分たちの姿を率直に描き出した作品で、今作も全メンバーが全体収録曲の作詞、作曲に積極的に参加し「完成形アーティストドル」という自分たちのアイデンティティを改めて確実なものにしている。オフラインイベントの詳細は、AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUBにて確認できる。

■イベント概要

「FC限定ミニショーケース」

「セルカ撮影会」各メンバー30名

開催日程:2025年2月10日(月)



会場:タワーレコード渋谷店



※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※時間などの詳細は後日当選者の方へご案内差し上げます。



■関連リンク

AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB