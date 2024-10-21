¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë²Ð±êÉÓ¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¡ÖÂ©»Ò¤È¤Î²ñÏÃ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤Ï¡©
ÁíÍý´±Å¡¤Î¤½¤Ð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ßÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡£ÌÛÈë¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢ÃË¤ÎÉã¿Æ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁªµóÀï¤µ¤Ê¤«¤Î±ÊÅÄÄ®¶ÛÇ÷¡ÄÁíÍý´±Å¡¤Îºô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö
¢£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¸ì¤ë¡ÈÂ©»Ò¤ÎÁÇ´é¡É±±ÅÄÆØ¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ ±±ÅÄÆÆ¿¤µ¤ó
¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Éã¿Æ¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡¢19ÆüÄ«¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤¬³°½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï°ã¤¦ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤µ¤Ê¤«¤Î±ÊÅÄÄ®¤¬¶ÛÇ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë¼êÀ½¤Î²Ð±êÉÓ¤¬5²ó¤Û¤ÉÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÁíÍý´±Å¡¤Îºô¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ë½»¤à±±ÅÄÆØ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤Ï¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤ä¥¬¥é¥¹ÉÓ25ËÜ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉã¿Æ¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¡£±±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ ±±ÅÄÆÆ¿¤µ¤ó
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÇÂ©»Ò¤¬»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤¬Â¾¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÂðÇÛ¤ÎÇÛÁ÷¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ ±±ÅÄÆÆ¿¤µ¤ó
¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÊÀ³Ê¡Ù¡£¿§¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤«¤éÍ×µá¤ä¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤±¤ó¤«¤·¤Á¤ã¤¦¡£¼«Ê¬¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ÆÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£±±ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ ±±ÅÄÆÆ¿¤µ¤ó
¡Ö¸¶È¯È¿ÂÐ±¿Æ°¤ò¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×