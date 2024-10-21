Apink ¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¡¢Urban Zakapa ¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤ÎÂåÌò¤Ë¡Ä¡Ö»ä¤ÏSOLO¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎMC¤Ë¹çÎ®
Apink¤Î¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤¬¡Ö»ä¤ÏSOLO¡¢¤½¤Î¸å°¦¤ÏÂ³¤¯¡×¤Ç¡¢Urban Zakapa¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤Î¶õÀÊ¤òËä¤á¤ë¡£
21Æü¡¢SBS Plus¤ÈENA¶¦Æ±À©ºî¡Ö»ä¤ÏSOLO¡¢¤½¤Î¸å°¦¤ÏÂ³¤¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤ÏºÇ¶á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤¬Urban Zakapa¤Î15¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÀÊ¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î×»þMC¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÈÖÁÈ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏSOLO¡¢¤½¤Î¸å°¦¤ÏÂ³¤¯¡×¤Ï¡Ö»ä¤ÏSOLO¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¡¢¥½¥íÃ¦½Ð¤òÌ´¸«¤Æ¡Ö¥½¥í¤Î¹ñ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¤¤ÃË½÷¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
21Æü¡¢SBS Plus¤ÈENA¶¦Æ±À©ºî¡Ö»ä¤ÏSOLO¡¢¤½¤Î¸å°¦¤ÏÂ³¤¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤ÏºÇ¶á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥æ¥ó¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤¬Urban Zakapa¤Î15¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÀÊ¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î×»þMC¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ê¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÈÖÁÈ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏSOLO¡¢¤½¤Î¸å°¦¤ÏÂ³¤¯¡×¤Ï¡Ö»ä¤ÏSOLO¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¡¢¥½¥íÃ¦½Ð¤òÌ´¸«¤Æ¡Ö¥½¥í¤Î¹ñ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¤¤ÃË½÷¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£