◇１１区、武田・村上が小差＝福岡

１区は自民前職井上が立民新人丸尾、維新前職山本を抑え優位に立つ。

２区は自民前職鬼木、立民前職稲富がともに譲らず、無党派層を取り込めるかが鍵を握る。３区は自民前職古賀が立民新人仁戸田と激しく競る。４区は自民前職宮内を国民新人許斐らが追い掛ける展開。５区は前回公認争いに敗れた自民新人栗原が与党支持層をまとめ上げやや先行。野党は共産が候補を取り下げ、立民前職堤が激しく追う。

６区は自民前職鳩山、７区は自民前職藤丸が安定した戦いぶり。８区は１５選を期す自民前職麻生が抜群の知名度で他候補を圧倒している。

自民が唯一擁立を見送った９区は、無所属前職緒方がややリード。無所属新人三原は叔父の朝彦元衆院議員の地盤を中心に浸透を図る。１０区は立民前職城井と自民新人吉村が競り合っている。

１１区は、総務相などを歴任した自民前職武田に維新新人村上が食らいつく激戦。元経済産業省職員の村上は３度目の挑戦。政治資金問題で党の処分を受けた武田は比例代表に重複立候補できず、組織の引き締めを期す。

▽福岡１区（６人）

井上 貴博６２☆元財務副大臣自前（４）推（公）

綿貫 英彦５８ 元福岡市議 共新

村田 峻一３２☆党県副代表 社新

緒方 貴恵４０ 自営業 参新

山本 剛正５２☆元議員秘書 維前（２）

丸尾 圭祐４２☆元議員秘書 立新

▽福岡２区（６人）

黒石 裕子３２ 会社員 参新

稲富 修二５４☆党副幹事長 立前（３）

鬼木 誠５２☆防衛副大臣 自前（４）推（公）

沖園 理恵５０ 会社員 無新

松尾 律子５２ 元福岡市議 共新

本司 敬宏３９☆公認会計士 維新

▽福岡３区（６人）

重松 雄子６５ 元教員 参新

奥田芙美代４７☆元ピアノ講師れ新

瀬尾英昇司４９☆元外務省職員維新

山口 湧人３５ 元福岡市議 共新

仁戸田元気４５☆元県議 立新

古賀 篤５２☆内閣府副大臣自前（４）

▽福岡４区（６人）

宮内 秀樹６２ 元農水副大臣自前（４）推（公）

吉松 源昭５６ 元県議 無新

阿部 弘樹６２☆元県議 維前（１）

行平 佳弘３８ 元国税局職員参新

許斐亮太郎５０☆元ＮＨＫ職員国新

宗 晶子５３☆元築上町議 社新

▽福岡５区（５人）

岡部 吉高４２ 会社員 参新

松尾 嘉三５６☆元県議 維新

堤 かなめ６４☆元県議 立前（１）

タコスキッド４８ 元太宰府市議無新

栗原 渉５９☆元県会議長 自新 推（公）

▽福岡６区（５人）

鳩山 二郎４５☆元総務政務官自前（３）推（公）

近藤 雅彦４９☆元市職員 国新

古川 恭司５８ ＮＰＯ職員 参新

福成 健太４２☆会社員 維新

河野 一弘５２ 元会社員 共新

▽福岡７区（３人）

平島 史朗６５ 党県委員 共新

亀田 晃尚５３☆元教授 立新

藤丸 敏６４☆元内閣副大臣自前（４）推（公）

▽福岡８区（３人）

麻生 太郎８４ 党最高顧問 自前（１４）

森田 俊文６１ 元那珂川町議無新

河野 祥子４４ 元直方市議 共新

▽福岡９区（４人）

緒方林太郎５１ 元外務省職員無前（３）

三原 朝利４６ 元北九州市議無新 推（公）

山本直緒美６０ 書道講師 参新

山田 博敏６２ 党地区委員長共新

▽福岡１０区（５人）

城井 崇５１☆元文科政務官立前（４）

吉村 悠３９☆元県議 自新 推（公）

大石 仁人３９ 元北九州市議無新

一ノ瀬小夜子７５ 党地区副委長共新

福本 堯４２☆会社役員 維新

▽福岡１１区（３人）

志岐 玲子７１☆元教員 社新

武田 良太５６ 元総務相 自前（７）推（公）

村上 智信５５☆元経産省職員維新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。