¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥·¥«¤Ë¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥·¥«¤È¼Ö¤¬·ãÆÍ¤·¿á¤Èô¤Ö¤âÆ¨¤²µî¤ë¡¡»°½Å
»³¤¢¤¤¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢Æ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥·¥«¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¡£
¥·¥«¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¡Ä¡£
±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï10·î8Æü¸áÁ°6»þº¢¡£
»°½Å¸©Æâ¤Î»³Æ»¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢º¸¤«¤é±¦¤Ø¤ÈÆ»Ï©¤ò²£ÀÚ¤ë¹õ¤¤±Æ¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥·¥«¤¬1Æ¬¡¢2Æ¬¤ÈÆ»Ï©¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢2Æ¬ÌÜ¤Î¥·¥«¤¬Æ»Ï©¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤½¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡¢µÞ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤è¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥«¤È¾×ÆÍ¡£
¥·¥«¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Ç¡¢²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©Ã¼¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥«¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿¹¤ÎÃæ¤ØÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥«¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§
¡Ê¥·¥«¤È¤Î¡ËÁø¶ø¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àµ÷Î¥¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Áá¤á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬11Ç¯´Ö¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°¦¼Ö¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬³ä¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï½ý¤À¤é¤±¤Ë¡£
¥·¥«¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§
¥·¥«¤Ë¤Ï°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬Àµ²ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤ó¤Ç¤âÀäÂÐ»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£ÊÑ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ëÀÚ¤ë¤È¤³¤Ã¤Á¤¬Âç¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£