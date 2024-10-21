ÆþÍáÃæ¤Ë¥±¥¬¤µ¤»¤é¤ì ÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸« ¿½Î©¼õ¤±³Ø¹»Â¦¤Ï¤¤¤¸¤áŽ¢½ÅÂç»öÂÖŽ£Ç§Äê Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤Ø
¡¡2024Ç¯6·î¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ÇÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤¿1Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Æ±µéÀ¸¤ËÎ¾Â¼ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ìÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼ê¤ËËãáã¤¬»Ä¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢³Ø¹»¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤Ïº£¸å¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯6·î²¼½Ü¡¢1Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÎÀ¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤í¤³¤í¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤éÎ¾Â¼ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¸å¤í¸þ¤¤ËÅ¾ÅÝ¡£ÍáÁå¤Î¾²¤Ç¸åÆ¬Éô¤ä¼ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ï²Ã³²À¸ÅÌ2¿Í¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢21Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈï³²À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âË½ÎÏ¤òË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â©»Ò¤Î»×¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ØÆ³¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ã³²À¸ÅÌ¤Ø¤Î½èÊ¬¤â·Ú¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤Ï³Ø¹»Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤À¤È¤·¤Æ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¡£³Ø¹»Â¦¤â½ÅÂç»öÂÖ¤ÈÇ§Äê¤·º£¸å¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²ºÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£