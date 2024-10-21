¡ÚÆÈ¼«¡ÛÅð¤ó¤À¼«Å¾¼Ö¾è¤ê·Ñ¤®¤«¡©¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Å¾¼ÖÊüÃÖ¤·Â©»Ò¤ËÇã¤Ã¤¿3Ëü6000±ß¤Î¼«Å¾¼ÖÅð¤à¡¡Àîºê»Ô
¿¼Ìë¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿½»Âð³¹¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¿ÍÊª¡£
²È¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤òÊª¿§¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¼«Å¾¼Ö¾è¤ê·Ñ¤®Å¥ËÀ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼Ô¡§
ÉÝ¤¤¤·Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£
10·î14Æü¸áÁ°2»þ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£
Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò³ÎÇ§¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Â¾¿Í¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼Ô¡§
¤½¤³¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£°¤Ó¤ì¤â¤Ê¤¤¤·´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò²È¤ÎÁ°¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Ìó3Ëü6000±ß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¡§
2Ç¯Á°¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ©»Ò¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¼«Å¾¼Ö¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤ËÂ©»Ò¤ËÇã¤ï¤µ¤ì¤Æ¥Ö¡¼¥Ö¡¼Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ï»ä¤ËÂÐ¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø¤ª¶âÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì¤È¤«¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¾è¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£