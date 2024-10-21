¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¼Ìò¤«¤é£²£°Ç¯¡Ä¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ÖÂç¿Í¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤´¶¡×À®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÁûÁ³
¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¡¦Èþ»³²ÃÎø¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÃÎø¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¿Í¥â¡¼¥ÉÁ´³«¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÂç¿Í¤ÎÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤è¤ê¡¢åºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷À¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤´¶ËþºÜ¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èþ»³¤Ï£·ºÐ¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢£²£°£°£´Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤ÇÁð¥Ê¥®¹ä±é¤¸¤ë¾®ÌøÅ°Ï¯¤ÎÌ¼¡¦¾®ÌøÑÛÌò¤ò±é¤¸¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Ç®±é¤Ö¤ê¤¬¡ÖÈþ»³²ÃÎø¤Á¤ã¤óÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿£¶·î¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î£Ô£Ï£Ð£É£Ë¡¡£²¡Ê´Ú¹ñ¸ì»î¸³¡Ë¡¢£³µé¹ç³Ê¡£¥ä¥Ã¥¿¡¼¡×¤È´Ú¹ñ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢£¹·î¤Ë´Ú¹ñ¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£