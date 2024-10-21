¡Ö¡ô1019¿Í¤Î¥»¥ó¥¿¥¯¤Î¥Û¥ó¥Í2023¡×Ä´ºº ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀöÂõ»þ´Ö¡×ËèÆü¤¬¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â
ËèÆü¤Î²È»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀöÂõ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢±Ù¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ø¡Ö#¥»¥ó¥¿¥¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÀöÂõ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¡ô1019¿Í¤Î¥»¥ó¥¿¥¯¤Î¥Û¥ó¥Í2023¡×Ä´ºº·ë²Ì¡¢ÀöºÞ¤Ê¤É¤Î¡Ö¼êÆ°ÅêÆþ»þ´Ö¡×Â¬ÄêÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯¤Î¡Ö#1019¿Í¤Î¥»¥ó¥¿¥¯¤Î¥Û¥ó¥Í2023¡×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤Î³°½Ðµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤äÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢ÀöÂõ²ó¿ô¤äÉÑÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²È»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹1¡§ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ³°½Ðµ¡²ñ¤ä°Õ¸þ¤¬Áý²Ã! ¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å
20¡¦30Âå½÷À¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬75¡ó°Ê¾å
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹2¡§¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçÍ½ËÉ¤Î´ËÏÂ¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÀöÂõ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡ÖÀöÂõÎÌ¡¦²ó¿ô¡×¤¬Áý²Ã¡¢Ìó6³ä¤Î¿Í¤¬1½µ´Ö¤Ç1¡Á2²óÀöÂõ²ó¿ô¤¬Áý²Ã
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹3¡§ÀöÂõ¤ÎÎÌ¡¦²ó¿ôÁý²Ã¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡¢ÈñÍÑÁý²Ã8³ä°Ê¾å¡¢¼ê´Ö¡¦ÉéÃ´Áý²Ã¤â7³ä°Ê¾å
ÀöÂõ¤â¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ ¡ÖÀöÂõ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤¤¡×¤È8³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬²óÅú¡£
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹4¡§ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ³°½Ðµ¡²ñ¤ä°Õ¸þ¤¬Áý²Ã! ¥ê¥¢¥ë¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å
20¡¦30Âå½÷À¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬75¡ó°Ê¾å
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹5¡§¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçÍ½ËÉ¤Î´ËÏÂ¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÀöÂõ¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡ÖÀöÂõÎÌ¡¦²ó¿ô¡×¤¬Áý²Ã¡¢Ìó6³ä¤Î¿Í¤¬1½µ´Ö¤Ç1¡Á2²óÀöÂõ²ó¿ô¤¬Áý²Ã
¢¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹6¡§ÀöÂõ¤ÎÎÌ¡¦²ó¿ôÁý²Ã¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡¢ÈñÍÑÁý²Ã8³ä°Ê¾å¡¢¼ê´Ö¡¦ÉéÃ´Áý²Ã¤â7³ä°Ê¾å
ÀöÂõ¤â¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ ¡ÖÀöÂõ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤¤¡×¤È8³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬²óÅú¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È²Ö²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¡¢ ¡Ø¡Ö¡ô¥»¥ó¥¿¥¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖËèÆü¤ÎÀöÂõ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤ªÀöÂõ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÀöÂõ»þ´Ö¡×¤ËÃåÌÜ¡£¥¿¥¤¥Ñ¤ä²È»ö¸úÎ¨¡¢¼ê´Ö·Ú¸º¡¢¥à¥À¤Å¤«¤¤¤òËÉ¤°µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¼Ô¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¡¢ÀöºÞ¤Ê¤É¤Î¡Ö¼«Æ°ÅêÆþ¡×µ¡Ç½¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢BIG¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡Ö¼«Æ°ÅêÆþ¤ò¥»¥ó¥¿¥¯¤·¤è¤¦¡×¤ò10/19¡ÖÀöÂõ¤ò³Ú¤·¤àÆü¡× ¤«¤éX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¡Ö¼«Æ°ÅêÆþ¤ò¥»¥ó¥¿¥¯¤·¤è¤¦¡×¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
<±þÊç´ü´Ö>
▸2023Ç¯10·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
<¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ>
▸¼«Æ°ÅêÆþÅëºÜ¥¿¥Æ·¿ÀöÂõµ¡¡õ¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO1Ç¯Ê¬¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¡¡Ê¥¿¥Æ·¿ÀöÂõµ¡¡§¼«Æ°ÅêÆþÅëºÜ¡¡NA-FA12V2¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡NA-FA10K2¡Ë
¡¡¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥¿¥¤¥× 380mLÆþ¤ê 1ËÜ¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 810mLÆþ¤ê 13ËÜ¡Ë
▸¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO1Ç¯Ê¬¡Ê4Ì¾¡Ë
¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥¿¥¤¥× 380mLÆþ¤ê 1ËÜ¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯ZERO ¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 810mLÆþ¤ê 13ËÜ¡Ë
<±þÊçÊýË¡>
¡ X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î @kao_attackjp¡¡¤È¡¡@Panasonic_cp ¤ÎÎ¾¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
¢ÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¼«Æ°ÅêÆþ¤ò¥»¥ó¥¿¥¯¤·¤è¤¦¡×¹¹ð¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£#¥»¥ó¥¿¥¯ ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖÀöºÞ¤Î¼«Æ°ÅêÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¡×¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
▸°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥ÈÎã
¡¦ÀöºÞ¤ÎÆþ¤ì²á¤®ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥é¥¯¤½¤¦¡ª¤³¤ì¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¦ÀöºÞ¤Î»È¤¤²á¤®¤¬¸º¤ë¤Í¡ª
<¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×¥Ú¡¼¥¸>
https://panasonic.jp/wash/sentaku_cp2023.html
¤Þ¤¿¡¢TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFN38¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢[Alexandros] Àî¾åÍÎÊ¿¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡ØPanasonic presents ¤ª¤È¡¢¤ò¤«¤·¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÆü15:00¡Á15:25¡Ë¤Ç¤â¡¢2023Ç¯10·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇBIG¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡ª
<ÈÖÁÈ³µÍ×>
▸¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØPanasonic presents ¤ª¤È¡¢¤ò¤«¤·¡Ù
▸ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO FM/JFN38¶É¥Í¥Ã¥È
▸ÊüÁ÷Æü»þ¡§ Ëè½µÅÚÍËÆü15:00¡Á15:25
▸¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ [Alexandros] Àî¾åÍÎÊ¿
▸ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.tfm.co.jp/okashi/
¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ø¤Î±þÊç¤ÏÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é
▸Äó¶¡¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯