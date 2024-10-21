◇立民、１区で「連勝」狙う＝島根

１区は立民前職亀井がややリード。

国民や社民から県連レベルで支援を受け、細田博之元衆院議長の死去に伴う４月の補欠選挙勝利の再現へ逃げ切りを図る。前回比例代表単独で出馬した自民前職高階は擁立の遅れに伴う知名度不足の克服に懸命だ。２区は故竹下登元首相以来強固な地盤を引き継いだ自民前職高見がリードし、立民新人大塚らを引き離す。

▽島根１区（３人）

亀井亜紀子５９☆党県代表 立前（２）

村穂江利子５６ 元教員 共新

高階恵美子６０☆元厚労副大臣自前（１）

推（公）

▽島根２区（３人）

大塚 聡子５７☆社会福祉士 立新

高見 康裕４４☆元法務政務官自前（１）

推（公）

亀谷 優子３８ 元大田市議 共新

◇２区、岸が追い上げ許す＝山口

１区は、自民前職の高村が父の正彦・元副総裁から受け継いだ強固な地盤を生かし他候補をリードする。野党は立民、共産、国民が新人を擁立し政権批判票が分散。２区は、昨年４月の補欠選挙と同様に自民前職岸と立民元職平岡の一騎打ち。岸が自民支持層を固める一方、平岡は政権批判票の受け皿となり支持を拡大し、接戦を展開する。３区は、石破政権で官房長官続投となった自民前職林が安定した戦いぶり。維新新人伊藤や共産新人吹上は引き離されている。

▽山口１区（４人）

坂本 史子６９☆元目黒区議 立新

高村 正大５３☆外務政務官 自前（２）

推（公）

野田 陽志４８☆党県副代表 国新

三藤美智子６７ 元看護師 共新

▽山口２区（２人）

平岡 秀夫７０☆元法相 立元（５）

岸 信千世３３☆元議員秘書 自前（１）

推（公）

▽山口３区（３人）

伊藤 博文５５☆元議員秘書 維新

林 芳正６３☆官房長官 自前（１）

推（公）

吹上 政子６９ 元教員 共新

◇立候補者一覧の見方

候補者の氏名は原則として届け出名で敬称略。年齢は投開票日現在の満年齢。肩書の「元」は前職を含む。丸かっこは当選回数。

並びは届け出順。選挙区名に続く丸かっこは候補者数。候補者名の後に年齢、肩書、党派、前職・元職・新人の別。「推」は推薦で、丸かっこは推薦政党。☆は比例代表との重複。

自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、れ＝れいわ新選組、社＝社民党、参＝参政党、み＝みんなでつくる党、諸＝諸派、無＝無所属。