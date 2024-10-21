¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¡ª ¤½¤ó¤Ê¡È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¡© Æé¤ò¤¿¤¿¤¯¡¢Æ»Ï©¤Ë¥´¥ß¤ò¤Þ¤¯¡ÄÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤Ë»ÔÌ±¹³µÄ ¥¥å¡¼¥Ð
¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¡ª¡×
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¡ª¡×Æé¤Î²»¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢Æ»Ï©¤Ë¥´¥ß¤ò¤Þ¤¯¿Í¡¹
¡¡¶Á¤ÅÏ¤ëÆé¤òÃ¡¤¯²»¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤Ç24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë2ÅÙµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÅÔ¥Ï¥Ð¥Ê¤Ç»ÔÌ±¤¬Æé¤òÃ¡¤¡¢Åç¤ÎÅÅÎÏ¤ò¿×Â®¤ËÉüµì¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼óÅÔ¤Î¹³µÄ¼Ô¤ÏÀÐ¤ä¥´¥ßÈ¢¤ò»È¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤òÉõº¿¤·¡¢¸òÄÌ¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ê¤É¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤·¡¢¤½¤Î¸å²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ò½±¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯ÅÅ½ê¤¬¸Î¾ã¤·¡¢Ç³ÎÁÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÂçÄäÅÅ¡£¤ª¤è¤½1000Ëü¿Í¤ÎÅçÌ±¤¬¿©ÎÁ¡¢°åÎÅ¡¢Ç³ÎÁ¤Î·àÅª¤ÊÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë