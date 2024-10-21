¡ÖËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×Àî¹ç²ñÄ¹¡¡¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÂåÉ½¿·´ÆÆÄ11·îÃæ¤ËÈ¯É½¤Ø¡¡Íý»ö²ñ¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÁªÇ¤
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁªÄê¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ä½êÂ°Àè¤È¤ÎÄ´À°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»áÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃ´Åö¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤ÇËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÎÄ´À°¤¬ºÑ¤ß¼¡ÂèÈ¯É½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¿ÇºÑ¤ß¤Ç¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Ç¯Êð¡¢½»µï¡¢°ÜÆ°¤ÎÎ¹Èñ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ11·îÃæ¤ÎÀµ¼°È¯É½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Àî¹ç²ñÄ¹¤Ï¿·´ÆÆÄ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ëÊý¡£¤Þ¤¿BÂåÉ½¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â¶¯²½¤Ç¤¤ëÊý¡×¤È¾ò·ï¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºßSV¥ê¡¼¥°Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê»á¤Î½¢Ç¤¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¹ç²ñÄ¹¤Ï¡ÖÄ´À°¤¹¤ë»ö¹à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÊÁªÇ¤¤ò¡Ë¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£