ÂùÎ®¤ËÂ¹Ã¥¤ï¤ì¤Æ¡Ä²ÈÂ²¤ÏÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¡±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1¤«·î
14¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1¤«·î¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿Èá¤·¤ß¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1¤«·î¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î½»ÂðÈï³²¤Ï¡¢Á´²õ¤ä¿»¿å¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1500Åï¤Ë¤Î¤Ü¤ê434¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¡£ÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤ò¼è¤ê½ü¤¯Éüµì¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¸å¡¢Íã²»¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎØÅç¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Ê¡°æ¸©¤Î²¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¡¦´î»°À¿»Ö¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó½õ¤±¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦²ù¤·¤¯¤Æ¡×
ÎØÅçÄ«»Ô¤Ç¼¿´ïÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¸å¤Î½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¤Ë¤ÏÍã²»¤µ¤ó¤â¤è¤¯¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¡¦´î»°À¿»Ö¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÍ¥¤·¤¤¡¢¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»×¤¤¤ÎÍ§Ã£»×¤¤¤Î¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤âÉ¬¤ºÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
19Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¡£¤½¤³¤ËÀ¿»Ö¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¡¦´î»°À¿»Ö¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡ÊÍã²»¤µ¤ó¤¬¡Ë°ì½ï¤Ë¤¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¿»Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ë±«ºÒ³²¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Àè¤Ë¤ÏÍã²»¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¡¦´î»°À¿»Ö¤µ¤ó¡§
¡Ö½é¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡¢ÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÇä¤ë¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
2±©¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¡£Íã²»¤µ¤ó¤¬¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÁÄÉã¡¦´î»°À¿»Ö¤µ¤ó¡§
¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÇä¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Í¡£¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈá¤·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ãÍã²»¤â´î¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤·¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×
Èá¤·¤ß¤Ï¤¤¤Þ¤â·è¤·¤ÆÌþ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£