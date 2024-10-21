A¤§! group¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö ¡È#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤¿¤¤A¤§LIVE¡É ÅêÉ¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤¬12·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLIVE DVD¡ØA¤§! group Debut Tour ¡ÁÀ¤³¦¤Ç1ÈÖA¤§LIVE¡Á¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬21Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Ä¡ª¡ØA¤§! group Debut Tour ¡ÁÀ¤³¦¤Ç1ÈÖA¤§LIVE¡Á¡ÙÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¼Ì
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ï¡¢Ã»¤¤±ÇÁü¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ®ÎÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎÅêÉ¼¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡LIVE DVD¤ÎËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëA¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÊÁ´18¶Ê¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÅêÉ¼¼õÉÕ¤Ï31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Ä¡ª¡ØA¤§! group Debut Tour ¡ÁÀ¤³¦¤Ç1ÈÖA¤§LIVE¡Á¡ÙÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¼Ì
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ï¡¢Ã»¤¤±ÇÁü¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ®ÎÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤¬1ÈÖ¸«¤¿¤¤A¤§LIVE¡×¤ÎÅêÉ¼¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡LIVE DVD¤ÎËÜÊÔ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëA¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÊÁ´18¶Ê¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÅêÉ¼¼õÉÕ¤Ï31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£