¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤ª¶âÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¡¡¿¼Ìë¤Î½»Âð³¹¤Ç¡È¼«Å¾¼Ö¾è¤ê·Ñ¤®¥É¥í¥Ü¡¼¡É¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô
¿¼Ìë¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿½»Âð³¹¤Ç´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¿ÍÊª¡£
²È¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤òÊª¿§¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¼«Å¾¼Ö¾è¤ê·Ñ¤®¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£
Àîºê»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡È¼«Å¾¼Ö¾è¤ê·Ñ¤®¥É¥í¥Ü¡¼¡É
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
10·î14Æü¸áÁ°2»þ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£
Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò³ÎÇ§¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Â¾¿Í¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Èï³²¼Ô:
¤½¤³¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£°¤Ó¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò²È¤ÎÁ°¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Ìó3Ëü6000±ß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¡Ö2Ç¯Á°¤Î»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢Â©»Ò¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¼«Å¾¼Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤ËÂ©»Ò¤ËÇã¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥Ö¡¼Ê¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢·ë¹½»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤ª¸ß¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅð¤Þ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤¬¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤ª¶âÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡Ä¡¢
Èï³²¼Ô¡§
Â©»Ò¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯»ä¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¡Ö¤ª¶âÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÖÍî¤È¤·¶Ì¤È¤«¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¾è¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×10·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë