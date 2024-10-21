¿À¸Í¡¦¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÂç·¿¥Ð¥¹¤¬Âç²£Å¾¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¾×·â¤Îà»´¾õáÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¿Áê¤òÊ¹¤¯
¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼Ö¤äÂç·¿¥Ð¥¹¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¾×·âÅª¤ÊÌÜ·â¾ðÊó¤¬¡¢£Ø¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç»ö¸Î¤À¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤À¡£
Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ç2Âæ¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤¬²£Å¾¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀµßµÞÂâ°÷¤é¤·¤¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£
¤¨¤Ã¡ª¡©¡¡¤³¤ì¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë»ö¸Î¡¢È¯À¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
2024Ç¯10·î16Æü¡¢µþÅÔÉÜºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¤¨¡Ê¡÷epo333¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÂ¿½Å»ö¸Î¤Î·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤
»³ÍÛ¥Ð¥¹¤ä¿ÀÉ±¥Ð¥¹¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
·±Îý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡¤è¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª
¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¡×¤òÁÛÄê
18Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·±Îý¤Î¸½¾ì¤Ï16Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·±Îý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ó¤¯¤«¤éÄ¯¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ·±Îý¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤¨¤µ¤ó¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï18Æü¡¢·±Îý¤ò¼çºÅ¤·¤¿Á´ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¥ì¥Ã¥«¡¼»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢JHR¡Ë´ØÀ¾»ÙÉô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖJHR¤ÏÁ´¹ñ¤Ë9¤Ä¤Î»ÙÉô¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Á²ó¤ê¤ÇËèÇ¯10·î¤Ë1¤Ä¤Î»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÅ¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï´ØÀ¾»ÙÉô¼çºÅ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾»ÙÉô½êÂ°¤Ç¸¦½¤²ñ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼êÄÍ¾æÇ·¤µ¤ó¤À¡£
16Æü¤Î¸á¸å1»þ¡Á4»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¤È¤½¤ÎÈï³²¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý²ñ¾ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¡¥0¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤¬¤±Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¾å¤ê²¼¤ê¤ÎÎ¾Êý¤ÎÆ»Ï©¤ÇÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤¬²£Å¾¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢µß½õ³èÆ°¤ÈÆ»Ï©¾õ¶·¤Î·Ù²ü¡¢µß±çÊª»ñ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê²ø²æ¿Í¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤ÎÆ³Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿·±Îý³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿À¸Í»Ô¾ÃËÉ¶É¤ª¤è¤ÓÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Î¿Í°÷¤¬¾å¤êÀþ¤òÃ´Åö¡¢Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤ª¤è¤ÓÂçºåÉÜ·Ùµ¡Æ°Ââ¤¬²¼¤êÀþ¤òÃ´Åö¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·±Îý¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼êÄÍ¤µ¤ó¡Ë
¾ÃËÉ¶É°÷¤ä·Ù»¡¤Î¤Û¤«¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëJHR´ØÀ¾»ÙÉô¤Î°Ñ°÷¤ä¡¢´ØÀ¾¤ÎÂç¼ê¥Ð¥¹²ñ¼Ò3¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤â»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÉé½ý¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢·Ú½ý¼ÔÌò¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÀª230¡Á240¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤ª¤è¤Óºå¿À¹âÂ®¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¡¢Âç·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö3Âæ¡¢Ãæ·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö3Âæ¡¢¾®·¿¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö£´Âæ¤âµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼êÄÍ¤µ¤ó¡Ë
200¿Í°Ê¾å¤â¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²·±Îý¡£¸½¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤¨¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·±Îý¤ÇÏÓ¤òËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤Ë¤ÏX¾å¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ïÊ¬ËÜ³ÊÅª¤ä¡×
¡Ö²£Å¾¤·¤Æ½ÐÆþ¸ý¤âÈó¾ï¸ý¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤«¤é¾èµÒ¤òµß½Ð¤¹¤ë·±Îý¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¡×
¡Ö¼Â¼Ö¤ò¤³¤ì¤À¤±Å¾¤¬¤¹¤È¤ÏÀ¨¤¤¤È¸À¤¦¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·±Îý¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×