¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡õ¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤¬¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ó¡©¡×¡Ö¥È¥ê¥ª¡©¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ
¡Ö¤¦¤·¤¯¤ó¡×¤È¡Ö¥«¥¨¥ë¤¯¤ó¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´û¤ËÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤ÎÍ½Áª¤Ë¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡ù¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£²Æü³«ºÅ¤Î£±²óÀï¤ÎÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¡£¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¤¦¤·¤¯¤ó¡×¡¢¡Ö¥«¥¨¥ë¤¯¤ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµåµ·¤ò»ý¤Ã¤¿¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤È¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ú¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ËÂÐ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ë·ëÀ®È¯É½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö£Ø¡×¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤Ï£±£´Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤¦¤·¤¯¤ó¡×¤È¡Ö¥«¥¨¥ë¤¯¤ó¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤È¾®Æ»¶ñ¤ÎÃÏµåµ·¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤ëÀ¼¤â»¦Åþ¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¡Ä¡©¡×¡Ö¥È¥ê¥ª¤¸¤ã¡Ä¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦¤«¥È¥ê¥ª¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç²¿¿Í¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Æ¾Î¤ËÇº¤à¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£