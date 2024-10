5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が21日、韓国・ソウルのYES24 LIVE HALLで「ILLIT 2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』発売記念メディアショーケース」を開催。デビュー初期に一部で議論になった生パフォーマンスについて語った。2024年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした同グループは、当時の生パフォーマンスがネット上で議論となったという記者の質問に対し、IROHAは「多くの方々のご意見を受け止めて、より良いパフォーマンスのためにディティールもチェックし、たくさん努力しました」と成長の糧になったと回答。「もっともっと成長するILLITになります」と誓った。

そして「海外での公演や学園祭などさまざまな経験が私たちを成長に導いてくれるいい機会になりました」と振り返った。ショーケースでは、タイトル曲「Cherish (My Love)」、収録曲「IYKYK (If You Know You Know)」を披露。WONHEEは「(デビュー曲の)『Magnetic』が大きな人気をいただき、実感できないほど大ヒットしましたので、プレッシャーになりました。今回は、ファンの皆さんが私たちを見て楽しいと思ってくださればいいなと思いながら練習しました。きょう午後6時に公開されるアルバムにご期待をお願いいたします」と伝えた。同グループは、HYBE LABELSのひとつでENHYPENの所属レーベルであるBELIFT LABが手がける初めてのガールグループ。2023年6月から9月にABEMAなどで放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて誕生し、24年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。YUNAH、MINJU、WONHEEと日本人メンバーのMOKA、IROHAの5人で構成される。2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、韓国では21日、日本では22日に発売される。配信リリースは、国内も21日午後6時となる。WONHEEは「(デビュー曲の)『Magnetic』が大きな人気をいただき、実感できないほど大ヒットしましたので、プレッシャーになりました。今回は、ファンの皆さんが私たちを見て楽しいと思ってくださればいいなと思いながら練習しました。きょう午後6時に公開されるアルバムにご期待をお願いいたします」と伝えた。