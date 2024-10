5人組ガールグループ・ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が21日、韓国・ソウルのYES24 LIVE HALLで「ILLIT 2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』発売記念メディアショーケース」を開催。HYBEと同事務所内のレーベル「ADOR」間の問題に言及した。自身もHYBE内のレーベル「BELIFT LAB」に所属するILLITは、同問題で具体的に名前が挙がった。報道陣から思いを問われると、YUNHAは「このような状況でもILLITを変わらず応援してくださるファンのことを考えながら、よい姿を見せられるようにアルバムの準備をしていました。結成1周年もあり、成長できるために練習していました」と明かした。

続けて「黙々と応援してくれる方や、ILLITを好きであるファンの皆さんの心を守れるよう、ILLITはILLITの道を歩み続けるという覚悟で準備をしました」と力強く語った。ショーケースでは、タイトル曲「Cherish (My Love)」、収録曲「IYKYK (If You Know You Know)」えを披露。WONHEEは「(デビュー曲の)『Magnetic』が大きな人気をいただき、実感できないほど大ヒットしましたので、プレッシャーになりました。今回は、ファンの皆さんが私たちを見て楽しいと思ってくださればいいなと思いながら練習しました。きょう午後6時に公開されるアルバムにご期待をお願いいたします」と伝えた。同グループは、HYBE LABELSのひとつでENHYPENの所属レーベルであるBELIFT LABが手がける初めてのガールグループ。2023年6月から9月にABEMAなどで放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて誕生し、24年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。YUNAH、MINJU、WONHEEと日本人メンバーのMOKA、IROHAの5人で構成される。2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、韓国では21日、日本では22日に発売される。配信リリースは、国内も21日午後6時となる。